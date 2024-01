Calciomercato Roma, spunta l'idea Baldanzi: l'Empoli chiede 15 milioni

La Roma è molto attiva sul mercato e, oltre al possibile acquisto di Angelino, potrebbe effettuare un'ulteriore operazione nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'affare Belotti-Ikoné sarebbe stato congelato a causa dell'elevato ingaggio del 'Gallo'. I giallorossi quindi potrebbero puntare un altro profilo e tra le ultime idee di mercato c'è Tommaso Baldanzi, talento dell'Empoli seguito da tempo dal club capitolino. L'eventuale trattativa, che potrebbe andare in porto in caso di completamento di alcune cessioni, non sarà affatto facile poiché la società toscana valuta il calciatore circa 15 milioni di euro.

