Calciomercato Roma, Sassuolo su Kumbulla: parti al lavoro per il prestito. Neroverdi in vantaggio, c'è anche il Besiktas

La Roma è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato e tra i possibili partenti, oltre ad Andrea Belotti, c'è anche Marash Kumbulla. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il difensore centrale albanese è nel mirino del Sassuolo e le parti sono al lavoro per il trasferimento con la formula del prestito. Anche l'Udinese è interessata al calciatore e monitora la situazione.

Aggiornamenti sulla situazione relativa a Marash Kumbulla. Il Sassuolo è in club in vantaggio per arrivare al difensore albanese. C'è l'Udinese, ma non solo: l'altra squadra in trattativa, ma è più difficile che si concretizzi, è il Besiktas. Si tratterebbe sempre di un'operazione in prestito secco fino a giugno.

LR24