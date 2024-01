LIVE - Calciomercato Roma, contatti con la Fiorentina per il prestito di Belotti: c'è l'ok del 'Gallo', ma l'affare è legato all'addio di Nzola

La Fiorentina continua a fare sul serio per Andrea Belotti. Il 'Gallo' è l'obiettivo principale della Viola per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe lasciare la Roma già nella sessione di mercato invernale. Ecco gli aggiornamenti sulla trattativa.

16:35 - Secondo quanto svelato dal sito che si occupa di calciomercato, Belotti sarebbe a un passo dalla Fiorentina. La Viola avrebbe infatti trovato l'accordo con la Roma sulla base di un prestito secco oneroso fino al 30 giugno. L'operazione quindi andrebbe in porto a prescindere dal futuro di Nzola e adesso manca solamente l'intesa definitiva tra Belotti e la Fiorentina.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

16:25 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Viola sarebbe in contatto con la Roma per il prestito del centravanti giallorosso, il quale avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Toscana. Per poter finalizzare l'operazione la Fiorentina deve però prima liberarsi di M'Bala Nzola.