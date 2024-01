Calciomercato Roma: per Angeliño contatto Pinto-Lipsia. Vicini alla chiusura per il prestito

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il possibile arrivo di Angeliño alla Roma. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti i giallorossi avrebbero preso contatti con il Lipsia per l'acquisto in prestito del terzino spagnolo con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Ora mancherebbero solamente le formalità prima dell'accordo definitivo tra i due club.

??? AS Roma are have now made contact with RB Leipzig as they’re set to sign Angeliño!

Official contact between clubs right now to complete loan deal until June with €5m buy option clause.

Formal steps to follow and then deal will be done; Angeliño leaves Galatasaray. pic.twitter.com/loM9ywbYh1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024