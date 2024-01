Calciomercato Roma: Mastrantonio va alla Pro Vercelli in prestito

L'esperienza del giovane Davide Mastrantonio al Monterosi sembra ormai già giunta al termine. Secondo l'esperto di calciomercato Gianluigi Longari il portiere classe 2004, di proprietà della Roma, dovrebbe andare alla Pro Vercelli in prestito fino al termine della stagione. Per lui finora 16 presenze con 34 gol subiti e un solo clean sheet, con il Monterosi attualmente ultimo con soli 14 punti in 22 partite.

il portiere della #Roma #Mastrantonio, in uscita dal #Monterosi si trasferisce alla Pro Vercelli in prestito — Gianluigi Longari (@Glongari) January 25, 2024