Calciomercato Roma, Boey verso il Bayern Monaco: il Galatasaray pensa a Celik

La Roma è molto attiva sul mercato sia in entrata sia in uscita. Secondo quanto rivelato dal sito di Alfredo Pedullà, il club giallorosso potrebbe concludere due operazioni all'interno di un incastro: Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray, sembra destinato al trasferimento al Bayern Monaco e per questo motivo il club turco starebbe pensando a Mehmet Zeki Celik come sostituto. La Roma inoltre avrebbe bisogno di una cessione per acquistare Angeliño, il quale non verrà riscattato proprio dal Galatasaray.

(alfredopedulla.com)

