LIVE - Calciomercato Roma, domani l'offerta per Angeliño: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Marsiglia interessato, ma il calciatore preferisce i giallorossi

La Roma continua a fare sul serio per Angeliño. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e l'obiettivo numero uno è il terzino spagnolo di proprietà del Lipsia e attualmente in prestito al Galatasaray. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

22:51 - Come riferito dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, domani la Roma dovrebbe inviare l'offerta al Lipsia per Angeliño e si tratterà di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro. Sul calciatore c'è anche il Marsiglia, ma i giallorossi restano la preferenza dello spagnolo.

22:20 - Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano in una diretta su Twitch, domani potrebbe essere una giornata importante per Angeliño: la Roma vuole accelerare e il Lipsia sta aspettando solamente l'email dei giallorossi prima di dare il via libera alla cessione.

22:16 - Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, la trattativa va avanti e ora il Lipsia sembra intenzionato ad accettare la proposta dei giallorossi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Angeliño ha già l'accordo con la Roma, ma manca ancora l'intesa definitiva tra i due club.