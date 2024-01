Calciomercato Roma: bloccato Angeliño, ma prima serve una partenza. In uscita Kumbulla, Celik e Renato Sanches

La scelta di Daniele De Rossi di cambiare sistema di gioco ha dato una spinta al mercato della Roma. Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, infatti, i giallorossi hanno bloccato Angeliño, avendo raggiunto l'accordo sia con il Lipsia per il prestito con diritto di riscatto, sia con il giocatore. Prima, però, serve un'uscita: oltre a Renato Sanches, sono in uscita anche Celik e Kumbulla. Anche Belotti in lista partenze: in attacco i giallorossi vorrebbero prendere un attaccante esterno rapido o un vice-Dybala, che potrebbe essere Baldanzi.

(gianlucadimarzio.com)

