Calciomercato Roma, Anderlecht su Oliveras: 'no' dei giallorossi

Ultime ore di mercato frenetiche per la Roma che saluta Belotti e Kumbulla, probabilmente anche Celik, e accoglie Tommaso Baldanzi oltre ad Angeliño (già ufficiale). Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'Anderlecht ha messo gli occhi sul classe 2004 Jan Oliveras della Roma, che però ha rifiutato la proposta formale del club belga. La società giallorossa, infatti, crede nel potenziale del terzino spagnolo, che rientra nei piani per il presente e il futuro della Roma.

?? AS Roma have rejected formal approach from Anderlecht for talented 19 year old left back Jan Oliveras.

Roma believe his potential is huge and he’s key part of club plans for present and future. pic.twitter.com/7Kp6rgRlQP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024