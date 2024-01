Kostas Manolas potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il difensore centrale greco, attualmente svincolato, è nel mirino dell'Hellas Verona: al momento si tratta di una forte idea e il club scaligero è al lavoro per trovare l'accordo con il calciatore. Manolas si era offerto anche alla Roma, ma i giallorossi non considerano il suo ritorno una priorità.

(tuttomercatoweb.com)

