Calciomercato Roma: Manolas si è offerto ai giallorossi. Il difensore però non è una priorità

In giallorosso dal 2014 al 2019, Kostantinos Manolas ha scritto pagine indelebili con la maglia della Roma, tra cui ovviamente il gol decisivo nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Il centrale greco è attualmente svincolato, dopo la sfortunata esperienza con lo Sharjah FC, e secondo il sito di calciomercato si sarebbe offerto alla Roma per dare una mano al suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi. Proprio con l'arrivo di Capitan Futuro in panchina però sarebbero cambiate le priorità di mercato, non più il centrale ma gli esterni, sia difensivi che offensivi. Sul greco ci sarebbe comunque l'interesse di Salernitana e Porto.

(tuttomercatoweb.com)

