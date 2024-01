Albert Gudmundsson sta stupendo tutti in questa stagione ed è osservato con grande attenzione da molti club, tra cui la Roma. Secondo quanto svelato dal sito di Gianluca Di Marzio, anche il West Ham ha mostrato interesse per l'attaccante islandese, ma il Genoa ha respinto ogni tentativo: i rossoblù infatti non sono intenzionati a privarsi del loro calciatore migliore nella sessione invernale di mercato.

(gianlucadimarzio.com)

