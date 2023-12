Calciomercato Roma, sirene arabe per Spinazzola: Al-Hilal interessato

Il futuro di Leonardo Spinazzola potrebbe essere lontano dalla Capitale. L'esterno della Roma ha il contratto in scadenza a giugno e, oltre al Galatasaray, piace anche in Arabia Saudita. Secondo quanto rivelato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, uno dei due club arabi interessati è l'Al-Hilal, dove ritroverebbe Nuno Romano, ex preparatore nello staff di Fonseca.

