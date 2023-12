Calciomercato Roma, l'Inter accelera per Zielinski: trovata una base d'accordo con il centrocampista

Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il centrocampista polacco, seguito anche dalla Roma, ha il contratto in scadenza a giugno e al momento le parti non hanno ancora trovato l'intesa per il rinnovo. Sono tante le società interessate al ventinovenne, su tutte l'Inter: secondo quanto riportato dal portale che si occupa di calciomercato, i nerazzurri avrebbero trovato una base d'accordo con Zielinski per 4 anni di contratto (probabilmente 3+1) con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati a determinati obiettivi. L'Inter è in vantaggio, ma il Napoli tornerà alla carica con un'ultima offerta.

(calciomercato.com)

