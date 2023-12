La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per gennaio e tra i nomi valutati da Tiago Pinto c'è anche Thilo Kehrer del West Ham. Il ventisettenne non sta trovando spazio con Moyes e il club sarebbe disposto a lasciarlo partire nella sessione invernale di mercato. Oltre alla Roma, il calciatore interessa ad alcune società francesi: Rennes, Nizza e Monaco sono infatti al lavoro per acquistarlo con la formula del prestito secco fino a giugno.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE