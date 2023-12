Friedkin blocca Bonucci. Roma su 3 nomi: Kehrer, Dragusin e Theate

Dan Friedkin ha detto no. Il trasferimento che avrebbe dovuto portare in giallorosso Leonardo Bonucci sembra essere saltato definitivamente, per volontà del presidente della Roma che ha bloccato l’operazione conclusa nei giorni scorsi tra Tiago Pinto e il procuratore del calciatore, Alessandro Lucci. [...] Per capire se ci saranno ancora margini per riaprire la trattativa sarà interessante ascoltare le parole – questa mattina alle 10.30 – di Mourinho, che parlerà in conferenza stampaalla vigilia della gara contro la Juventus. Il tecnico portoghese si è sbilanciato più volte sulla necessità di integrare la rosa con un difensore centrale, e nei giorni scorsi aveva parlato telefonicamente con l’ex juventino. Se la trattativa è saltata, ma nel calciomercato è sempre bene lasciare aperta una porta a possibili ripensamenti, non è di certo perché Mourinho ha messo il veto. [...] Saltato Bonucci, Pinto è alla ricerca di alternative: piace Radu Dragusin, centrale classe 2002 del Genoa che però lo valuta circa 30 milioni. La Roma punta al prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della Champions. Interessano anche Thilo Kehrer del West Ham e Arthur Theate, ex Bologna ora al Rennes.

(Corsera)