Accostato di recente alla Roma, anche il Milan è interessato a Serhou Guirassy, attaccante classe 1996 attualmente in forza allo Stoccarda. Secondo le informazioni del portale dedicato al calciomercato, Guirassy è un obiettivo del club rossonero per gennaio come vice Giroud ma anche all'occorrenza subito titolare: la clausola rescissoria da 17 milioni di euro e il contratto in scadenza a giugno 2026 lo rendono appetibile per il mercato invernale.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE