Calciomercato Roma, si continua a seguire Guirassy dello Stoccarda: clausola di 17 milioni attiva da gennaio

La Roma continua a pensare a possibili movimenti in entrata per il prossimo calciomercato invernale. Secondo il quotidiano sportivo uno dei profili seguiti per il reparto offensivo è quello di Serhou Guirassy, attaccante classe 1996 attualmente in forza allo Stoccarda. Il giocatore sarebbe seguito anche da Milan, Newcastle e Manchester United, ma per la Roma il problema principale sarebbe di natura economica, data la clausola di 17 milioni attiva proprio da gennaio. Possibile quindi che tutto venga rinviato al calciomercato estivo.

(Tuttosport)