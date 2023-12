Aston Villa, Emery: "Voglio che Lenglet resti qui anche nella seconda parte della stagione"

Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Clement Lenget, seguito anche dalla Roma per gennaio. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono molto felice di lui, si allena sempre con grande impegno. Contro lo Sheffield United giocherà, ho tanta voglia di vederlo e sono davvero entusiasta. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori per affrontare gli impegni settimanali e voglio che Lenglet rimanga qui anche nella seconda parte della stagione".