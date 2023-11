Calciomercato Roma, piace Pablo Marì: contatti negli ultimi giorni, ma il Monza non vuole cederlo

Con la situazione Smalling da monitorare, la Roma è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Secondo le informazioni del giornalista Matteo Moretto di Relevo, il club giallorosso apprezza il profilo di Pablo Marì del Monza - nome già accostato alla Roma nella rassegna stampa odierna - e negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Il Monza, però, non vuole privarsene poiché per il tecnico del club, Raffaele Palladino, è imprescindibile. Il contratto del difensore classe '93 scade nel giugno del 2025.

