La Roma oltre Smalling: è già caccia al difensore

Un difensore vero, non una comparsa,. La Roma cerca un rinforzo di qualità a gennaio, quando anche Ndicka non ci sarà poiché impegnato in Coppa d'Africa. In quel periodo Mourinho spera di riavere a disposizione Smalling, fermo dal 1° settembre a causa di un'infiammazione al tendine di un ginocchio. Farà parte del gruppo anche Kumbulla, che entro un mese tornerà a giocare in Primavera per testare la guarigione.

A differenza della passata stagione, l'obiettivo è completare subito la rosa. I difensori raggiungibili hanno tutti le solite caratteristiche: devono essere in scadenza di contratto oppure disposti a partire in prestito senza vincoli di acquisto definitivo. Alla seconda categoria appartiene Kiwior dell'Arsenal, il quale conosce bene il campionato grazie alla sua esperienza allo Spezia. È il gap che potrebbe frenare l'arrivo di Dier del Tottenham, ma ha già lavorato con Mourinho. Inoltre i giallorossi seguono con attenzione Pablo Marì del Monza, il quale guadagna 2 milioni a stagione e va in scadenza nel 2025. Galliani e Palladino lo considerano fondamentale, perciò non se ne priverebbero volentieri a gennaio. A meno che non sia il giocatore a spingere. Il Chelsea, invece, potrebbe offrire qualche difensore come Sarr e Chalobah.

(corsport)