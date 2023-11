Calciomercato Roma: anche Milan e Brighton interessati a Dragusin

Radu Dragusin sta disputando una grande stagione e contro l'Hellas Verona ha realizzato anche il gol vittoria. Il Genoa è pronto a blindare il suo muro e, secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, la trattativa per il rinnovo fino al 2027 è ormai ai dettagli. Non è da escludere però l'addio in estate infatti il calciatore non è seguito solamente dalla Roma, bensì piace anche a Milan e Brighton. I rossoneri potrebbero preparare un'offerta in vista di luglio per anticipare la folta concorrenza mettendo sul piatto cash e alcuni giocatori da girare al Genoa già a gennaio. La valutazione di Dragusin si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

