Obiettivo Dragusin, un centrale per Mou

La Roma cerca un difensore a gennaio, un colpo low cost in stile Llorente per non trovarsi scoperta nella seconda parte di stagione. Mourinho sarà accontentato e ieri è rimbalzato il nome di Dragusin del Genoa. L'interessamento è reale: si tratta di un profilo giovane, dal fisico importante e inoltre conosce il campionato. In prospettiva sarebbe l'erede di Smalling. La Roma punta a un prestito con opzione di riscatto, motivo per cui acquistare Dragusin a gennaio non sarà facile. Lo stesso discorso vale per Solet, ventitreenne del Salisburgo.

Pinto non ha trovato occasioni sul mercato degli svincolati. Si era proposto il trentacinquenne Boateng, ma il costo dello stipendio e una questione etica (in passato è finito sotto processo per violenza domestica) non hanno portato alla fumata bianca. Neanche Mustafi ha convinto perché tende a infortunarsi facilmente.

(corsport)