Calciomercato Roma: nessun nuovo contatto con il Santos per Marcos Leonardo. Sondaggi dalla Premier League e dalla Bundesliga

La trattativa per l'acquisto di Marcos Leonardo è in standby. Come anticipato dalla rassegna stampa e confermato dal sito che si occupa di calciomercato, tra la Roma e il Santos non si è registrato nessun nuovo contatto rispetto all'ultimo risalente a circa due mesi fa. La società giallorossa non ha trovato l'accordo definitivo per il centravanti brasiliano e questo ha favorito l'inserimento di club della Premier League e della Bundesliga (Eintracht Francoforte in primis), che hanno effettuato dei sondaggi con l'agente del calciatore. La Roma non è ancora spacciata, ma sembra aver mollato leggermente la presa rispetto a fine agosto.

