Adesso Marcos Leonardo rischia di saltare

Una telenovela che non conosce fine o, meglio, che non smette di regalare colpi di scena. Dall'affare che sembrava in dirittura d’arrivo nel cuore dell'estate ad un accordo, sostanzialmente trovato tra le parti, che doveva esser definito nella finestra invernale di mercato: le ultime che arrivano dal Brasile ci portano a pensare che l'arrivo di Marcos Leonardo a Trigoria possa, in realtà, definitivamente sfumare. Se poco prima della sfida con il Verona, i colloqui tra intermediari e la squadra mercato giallorossa avevano ribadito la volontà comune di arrivare in pochi mesi alla fumata bianca, da qualche giorno l'aria che si respira attorno all’affare non è tra le più positive, per tutta una serie di fattori che adesso proviamo ad analizzare. […] Il pericolo più grande rimane la concorrenza, ancor più numerosa rispetto all’estate. Non solo club inglesi e tedeschi (tra cui l'Eintracht Francoforte che appare fortemente interessato) ma soprattutto il Milan, che ha iniziato a sondare il terreno per portare il brasiliano a Milanello. […] Sbarcando a Roma a gennaio, Marcos Leonardo rischierebbe di non trovare un armadietto libero ad attenderlo. Lukaku, Belotti, Azmoun, oltre a Dybala, El Shaarawy e il prossimo ritorno di Abraham: per il brasiliano l'ipotesi percorribile sembrava esser quella del prestito, scenario però che non entusiasma giocatore e entourage.

(Il Romanista)