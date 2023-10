La Roma è alla ricerca di un difensore centrale in vista della sessione di mercato invernale e tra i nomi c'è Eric Dier del Tottenham. Il ventinovenne ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e interessa anche allo Sporting, che vorrebbe riportarlo in Portogallo al termine della stagione. Non è da escludere però l'ipotesi di un'eventuale offerta già a gennaio. Il calciatore sarebbe disposto a lasciare l'Inghilterra.

(thetimes.co.uk)

