Calciomercato Roma: i giallorossi pensano a Dier per gennaio. Piace anche Solet, ma costa almeno 15 milioni

In questo inizio di stagione la Roma sta avendo alcuni problemi in difesa: la partenza di Roger Ibanez, l'infortunio di Chris Smalling e il rendimento non eccellente di Evan Ndicka suonano come un campanello d'allarme e proprio per questo motivo a gennaio potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, i giallorossi potrebbero pensare a Eric Dier del Tottenham. José Mourinho conosce molto bene il calciatore e lo ha già allenato ai tempi degli Spurs. Il ventinovenne inglese ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna 5 milioni di euro a stagione, che potrebbero diminuire con il Decreto Crescita. Continua a piacere anche Oumar Solet del Salisburgo, ma viene valutato almeno 15 milioni.

(calciomercato.com)

