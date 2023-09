Calciomercato Roma: proposti in estate Lloris e Schmeichel, 'no' dei giallorossi

Rui Patricio deve riscattare l'inizio negativo di campionato e potrà farlo in nazionale con il Portogallo. L'esperto portiere gode di enorme fiducia da parte di José Mourinho e il preparatore Nuno Santos e, anche per motivo legati al transfer balance, la Roma non ha mai cercato un nuovo estremo difensore in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, ai giallorossi erano stati offerti in estate sia Hugo Lloris sia Kasper Schmeichel, ma il club non ha preso in considerazione nessuna delle due proposte.

(Il Messaggero)