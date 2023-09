Rui Patricio il problema numero uno

L’immancabile post sibillino non si è fatto attendere. Tempo di disertare l’incontro annuale con gli arbitri (al suo posto il segretario Lombardo), presenziare ad un evento Adidas del quale è testimonial e prepararsi al ritorno a Trigoria: «È ora di tornare a Roma e lavorare con… 7 giocatori!». L’ennesima frecciata di Mourinho (con riferimento ai 9 nazionali partiti e agli infortunati ai box) stavolta non ha fatto centro. Molti tifosi non hanno gradito, rimarcando il loro disappunto con risposte più o meno educate sotto il post. Oggi, alla ripresa, tra gli assenti ci sarà quindi anche Rui Patricio. Il portoghese è stato convocato dal ct Martinez, pur non essendo più da tempo il titolare della nazionale lusitana. Lo è rimasto della Roma, probabilmente per mancanza di concorrenza, visto che Svilar non è ritenuto ancora pronto per sostituirlo. [...] Il rendimento dell’ex Wolves continua a essere sotto esame. [...] In estate alla Roma sono stati offerti almeno due portieri: gli svincolati Lloris e Schmeichel (che ieri ha firmato per l’Anderlecht). Sia per la fiducia cieca che Mourinho e il preparatore Nuno Santos ripongono nel connazionale che per i paletti del transfer balance la Roma non ha preso in considerazione nessuna integrazione nel ruolo. [...]

(Il Messaggero)