Calciomercato, Washington verso il Chelsea: c'è l'accordo col Santos, è attesa l'ufficialità

Alla ricerca di un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato e tra i giocatori trattati c'è anche Marcos Leonardo, talento del Santos. La Roma segue le vicende del club brasiliano che è vicino a cedere il classe 2005 Deivid Washington al Chelsea: secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, tra i club c'è un accordo verbale sulla base di 15 milioni di euro più 5 di bonus. In preparazione i documenti per la cessione ed è attesa l'ufficialità. Poi ci sarà da capire se l'attaccante andrà in prestito allo Strasburgo o resterà a Londra.

Deivid Washington to Chelsea, here we go! Verbal agreement done as Santos accepted €15m plus €5m add-ons bid for 18 year old striker ????

Long term deal agreed, Deivid wanted Chelsea; documents being prepared now.

Decision soon about loan to Strasbourg or… staying at #CFC. pic.twitter.com/sWK1Qawr9t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023