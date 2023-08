Rueda (pres. Santos): "Marcos Leonardo? Non è il momento di perdere due attaccanti...". L'entourage del ragazzo forzerà la cessione (VIDEO)

DE OLHO NO PEIXE - A sentire Andres Rueda, la trattativa fra Roma e Santos per Marcos Leonardo non sarebbe propriamente in dirittura d'arrivo, anzi. Proseguono le schermaglie, con il presidente del club brasiliano che ha rilasciato un'intervista al canale di informazione e a domanda sul futuro del giovane attaccante ha risposto: "Il Comitato Direttivo sta ancora discutendo di Marcos Leonardo. Non è il momento di perdere due attaccanti...". Va ricordato infatti come il Santos stia vendendo Washington al Chelsea.

Secondo quanto riferisce Lucas Musetti Perazolli, giornalista di UOL Esporte, l'entourage di Marcos Leonardo forzerà la partenza del ragazzo.