Calciomercato Roma: anche l'Al Ahli si inserisce per Ibanez

Arriva un'ulteriore novità per quanto riguarda la possibile cessione in casa Roma di Roger Ibanez. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti, dopo l'offerta di ieri del Nottingham Forest di 25 milioni, si sarebbe avvicinato alla Roma anche il club saudita dell'Al Ahli. Le negoziazioni starebbero procedendo con entrambi i club, anche se ancora non è il momento di una decisione finale. Intanto però i colloqui starebbero continuando.

EXCL: Saudi side Al Ahli approached AS Roma for Roger Ibañez. Follows official bid submitted yesterday by Nottingham Forest for Brazilian defender ????

Negotiations are ongoing with both Al Ahli and Nottingham Forest, no time for decision yet. Talks continue. #NFFC pic.twitter.com/Jm99aTaAyZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023