Calciomercato Roma: previsti nuovi contatti con il Santos per Marcos Leonardo a margine del match odierno del 'Peixe'

La Roma continua a spingere per Marcos Leonardo. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, a margine della partita odierna (21 ora italiana, 16 ora locale) tra Santos e Club Athletico Paranaense ci saranno nuovi contatti tra i giallorossi e il 'Peixe' per il centravanti classe 2003. In caso di sconfitta, l'allenatore dei bianconeri potrebbe essere esonerato e questo potrebbe provocare un ulteriore ritardo nelle negoziazioni. Intanto la Roma ha aumentato la parte fissa dell'offerta e ha diminuito le rate di pagamento e i bonus. I giallorossi hanno inviato una proposta da circa 18 milioni di euro totali più il 10% sulla futura rivendita. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'eventuale cessione di Washington: il Santos ha un accordo con il Monaco per il trasferimento del classe 2005 a gennaio, ma l'inserimento del Chelsea potrebbe cambiare i piani.

