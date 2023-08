Calciomercato Roma, dal Brasile: Chelsea vicino a Washington del Santos per 20 milioni. Possibile frenata nella trattativa tra i giallorossi e Marcos Leonardo

Il Santos è molto vicino alla cessione del centravanti classe 2005 Deivid Washington, il quale dovrebbe trasferirsi al Chelsea per 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano, l'affare è alle battute finali e la chiusura della trattativa potrebbe avvenire a breve. Il 'Peixe' chiedeva 30 milioni, ma ora è intenzionata ad accettare questa offerta da 20 milioni poiché incasserebbe tutto il denaro in un'unica soluzione.

Un altro indizio allontana Marcos Leonardo, attaccante del Santos, dalla Roma, che in questi giorni sta tentando di acquistare questo ragazzo protagonista del Mondiale U.20 (e del 'Brasilerao'). Infatti il club del litorale paulista ha deciso di cedere al Chelsea, per 20 milioni di euro per il 70% del cartellino, pagati tutti ora in un'unica rata, l'altra punta della prima squadra (in cui è stato 'promosso' da pochi mesi) Deivid Washington, 18 anni, 'ariete' di 1.87 con 16 presenze fra i 'grandi'. Il ragazzo si è già detto felice di questo trasferimento, ma ciò significa che il Santos non può privarsi anche di Marcos Leonardo, per non ritrovarsi senza 'prime punte' e, nel reparto avanzato, con i soli Julio Furch e Bruno Mezenga. Oltretutto, sottolineano i media brasiliani, l'offerta della Roma non è mai andata oltre i dieci milioni, pagabili a partire da dicembre, e quindi il 'Peixe' ha deciso di tenersi il giocatore. [...]

