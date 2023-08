Calciomercato Roma, Aston Villa su Ibanez: chieste informazioni sul centrale brasiliano

Il futuro di Roger Ibanez è ancora in bilico e il difensore centrale ha riscosso interesse sia in Premier League sia in Arabia Saudita. Il brasiliano è seguito con grande attenzione dal Nottingham Forest e dall'Al-Ahli, ma ora anche l'Aston Villa valuta attentamente il suo profilo. I 'Villans' non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale, infatti per il momento si sono fermati alla richiesta di informazioni. La Roma chiede almeno 30 milioni di euro per Ibanez. A riportarlo l'edizione odierna del quotidiano.

(corsera)