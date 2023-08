Calciomercato Roma: primi contatti per Paredes in caso di addio di Matic. Il Psg apre al prestito con diritto di riscatto

Con la situazione Nemanja Matic da monitorare, su cui c'è il Rennes, la Roma intanto valuta il possibile giocatore adatto per rimpiazzarlo. In Francia in mattinata si parlava dei primi contatti per Leandro Paredes, come anticipato da LAROMA24.IT. Come aggiunto poi dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, sono andati in scena i primi contatti per il centrocampista che vorrebbe tornare in giallorosso e considererebbe la Roma un'opzione. Sono previsti nei prossimi giorni nuovi contatti tra le parti.

La Roma piensa en la vuelta de Leandro Paredes si sale Nemanja Matić. Primeros contactos entre las partes, al jugador le encantaría regresar a Roma y colocaría los giallorossi como opción para su futuro. En los próximos días las partes trabajarán para avanzar en el tema.… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2023

Anche secondo il sito dedicato alle trattative, la Roma ha effettuato un sondaggio per il centrocampista argentino: nell'ambito dei discorsi con il Psg per Renato Sanches, è venuto fuori il nome di Paredes per il quale si registra l'apertura del club francese alla formula del prestito con diritto di riscatto. L'operazione andrebbe poi approfondita in caso di addio di Matic. Paredes, inoltre, gradirebbe un ritorno in Italia e alla Roma.

(calciomercato.it)

