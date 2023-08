Calciomercato Roma: se va via Matic a Mou piacciono Paredes e Florentino

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - E se Matic partisse? Il finale è da scrivere, ma Mourinho e Pinto non possono stare con le mani in mano. Quindi si studia l'ennesimo piano B di questa estate da corsa a ostacoli. Al tecnico, consapevole delle ristrettezze della Roma causate dal settlement agreement, non dispiace Paredes, quindi per l'ennesima volta la Roma è pronta a contattare il Paris Saint-Germain, dopo Wijnaldum e dopo Renato Sanches, per cui è ancora in trattativa. Paredes è reduce da una stagione da dimenticare nella Juventus. Ha ancora un anno di contratto, bisognerebbe studiare la formula eventualmente per riportarlo a Roma.

Poi c'è Florentino, portoghese, del Benfica, contratto in scadenza nel 2027. Per lui in patria si parla di valutazione superiore ai 25 milioni, e ovviamente la Roma cercherebbe la strada del prestito. Perché è difficile ipotizzare esborsi, vista la situazione finanziaria. Altrimenti si sarebbe puntata Bologna per Dominguez, altro mediano che piace a Mourinho. Ma che costa 15 milioni. Strada non percorribile al momento.

AC