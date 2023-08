Calciomercato Roma: per Zapata è il giorno del dentro o fuori

Ai dettagli l'accordo con l'Atalanta, poi i dubbi del colombiano e le suggestioni su Lukaku: Zapata è ancora a Bergamo e saprà entro stasera se vestirà la maglia giallorossa dal prossimo weekend. L'affare che ieri era in dirittura ha subito una frenata, le versioni delle parti in causa sono diverse, ma in un senso nell'altro oggi sarà deciso il futuro dell'attaccante. Mourinho freme per l'arrivo di una punta. Nelle ultime ore sta salendo la suggestione Lukaku, ma sarebbe un affare complicatissimo per i costi alti e il tempo che stringe.

(calciomercato.com)

