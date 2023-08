Calciomercato Roma, per la difesa si valuta Sarr del Chelsea: da scartare l'ipotesi prestito

Oltre alla trattativa per portare Romelu Lukaku nella capitale, Roma e Chelsea starebbero parlando anche per un possibile rinforzo nel reparto difensivo giallorosso. Secondo il sito di mercato infatti la Roma starebbe valutando il difensore francese Malang Sarr, di ritorno dal prestito al Monaco. Il giocatore ha 24 anni, è mancino, potrebbe giocare anche da esterno e attualmente non trova spazio con Pochettino. L'ipotesi prestito però sarebbe da scartare, in quanto gli inglesi avrebbero un solo slot disponibile rimasto libero per il possibile arrivo di Lukaku a Roma.

(calciomercato.com)

