LIVE - Calciomercato Roma, Zapata a un passo: da limare l'intesa con l'Atalanta, lunedì la chiusura dell'affare. Pronto un triennale da 2,7 milioni più bonus a stagione

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Andrea Belotti e l'obiettivo principale è Duvan Zapata, attualmente in forza all'Atalanta. La società giallorossa vuole accontentare la richiesta di José Mourinho e spinge per chiudere la trattativa. Ecco gli aggiornamenti live sull'affare.

LIVE

00:48 - Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, la Roma spera di sbloccare l'arrivo di Zapata dopo le partite di Serie A che andranno in scena oggi (domenica, ndr). Nel caso in cui l'Atalanta non cambiasse idea dopo l'infortunio rimediato da El Bilal Touré, i giallorossi punterebbero a trovare l'accordo finale sia con il calciatore sia con i bergamaschi la prossima settimana.

(gianlucadimarzio.com)

00:43 - Il sito che si occupa di calciomercato rivela che la Roma sta lavorando agli ultimi dettagli con l'Atalanta per il trasferimento di Duvan Zapata nella Capitale, il quale dovrebbe raggiungere la squadra nella giornata di lunedì. Il colombiano guadagnerà circa 2,7 milioni a stagione più bonus per i prossimi tre anni. Inizialmente la Dea aveva aperto al prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze, ma successivamente ha cambiato le carte in tavola e ora chiede la cessione a titolo definitivo a un prezzo più basso, passando dai 10 milioni iniziali a 7.

(calciomercato.com)

00:15 - Secondo quanto rivelato da Roberto Maida, giornalista del Corriere dello Sport, lunedì sarà il giorno di Duvan Zapata, il quale è pronto a trasferirsi in giallorosso. L'accordo con l'Atalanta è ancora da sistemare, ma è ormai praticamente chiuso.