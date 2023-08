Atalanta: serio infortunio muscolare per El Bilal Touré. Rischia oltre 3 mesi di stop

Infortunio grave per El Bilal Touré che potrebbe complicare i piani di mercato della Roma. La trattativa per Zapata, già complicata dalle difficoltà nella trattativa con l'Atalanta, ora potrebbe vedere i nerazzurri irrigidirsi ulteriormente contando che uno tra i nuovi arrivi davanti sarà costretto ad uno stop piuttosto lungo.

Gli esami effettuati, infatti, hanno evidenziato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro per l'ex Almeria. "Il quadro clinico - si legge nella nota diramata dalla società - necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo". Da valutare dunque l'eventuale intervento e i tempi di recupero, il maliano rischia di rimanere fuori per almeno tre mesi.