Calciomercato Roma: l'Aston Villa si muove per Zaniolo, ha provato anche lo Zenit. Giallorossi spettatori interessati

L'Aston Villa si muove per Nicolò Zaniolo. Come riferisce Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il club inglese sta lavorando all'operazione che porterebbe l'ex Roma alla corte di Unai Emery. I giallorossi sono spettatori interessati, visto che a loro spetta una percentuale sulla rivendita dell'azzurro, 2 milioni sopra i 20 oppure il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita dei turchi e i 16,5 milioni.

Understand Aston Villa are working on deal to sign Nicoló Zaniolo. It’s concrete possibility being discussed, one of the top names in the list ??? #AVFC



Villa director Monchi signed Zaniolo at Roma from Inter and negotiations will follow with Galatasaray.

Deal on. pic.twitter.com/CY8WJ1euxQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023