Calciomercato Roma, dal Brasile: "ultimatum" del Santos con aumento del 100% a Marcos Leonardo, ma lui vuole i giallorossi

Marcos Leonardo vuole solo la Roma. Arrivano continue conferme della volontà dell'attaccante di lasciare il Santos e di trasferirsi nella capitale. Come riferisce il canale di informazione brasiliano, la dirigenza dei bianconeri avrebbe proposto un rinnovo con aumento del 100% a Marcos, che avrebbe però rifiutato perché la sua intenzione è quella di andare via e in questo sarebbe irremovibile. Nelle intenzioni del club brasiliano questo era un "ultimatum" per convincerlo a restare. L'agente del ragazzo starebbe parlando con il presidente per mettere a punto il suo addio.

(tntsports.com.br)

