Calciomercato Roma: il Bologna non apre al prestito di Arnautovic

Tra i tanti nomi sondati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Marko Arnautovic. Come appreso da LAROMA24.IT, la società giallorossa ha avuto un primo contatto con il Bologna nella giornata di ieri ma l'affare resta piuttosto complicato. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il club felsineo non è intenzionato a vendere il suo bomber e non è disposto ad aprire alla cessione in prestito. Nel caso in cui il Bologna decidesse di privarsene, sarebbe solamente per un trasferimento a titolo definitivo, una soluzione che al momento la Roma non può garantire.

