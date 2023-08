Calciomercato Roma: primo contatto tra Bologna e i giallorossi per Arnautovic

Dopo che se n'era parlato un paio di mesi fa, la Roma è tornata ad informarsi su Marko Arnautovic. Negli scorsi giorni (come segnalato in mattinata) c'è stato un primo approccio con il giocatore e proprio oggi c'è stato il primo contatto telefonico tra la Roma e il Bologna. I rossoblù non vorrebbero disfarsi a cuore leggero del nazionale austriaco, ma hanno una sorta di gentleman agreement per il quale ad una chiamata di un club importante avrebbero accontentato il giocatore. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, anche perché contestualmente i giallorossi dovranno trovare una sistemazione ad Andrea Belotti.

LR24