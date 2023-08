Marko Arnautovic è da tempo nel mirino della Roma, ma il Bologna non sembra essere intenzionato a cambiare idea, nemmeno dopo le dichiarazioni del fratello/agente in cui esprime la volontà di poter ascoltare offere da parte dei top club. Nelle ultime ore ha fatto capolino anche l'Inter ma la situazione è rimasta invariata: Arnautovic non è sul mercato, anche se potrebbero essere ascoltate offerte ma solo se in doppia cifra.

(calciomercato.it)

