Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: interesse del Fulham per Zapata

Vicino alla Roma in questi ultimi giorni di mercato con una trattativa avviata e poi bloccata con l'Atalanta, ora Duvan Zapata entra nei pensieri del Fulham. Secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport UK Lyall Thomas, il club inglese è alla ricerca di una punta ed è concretamente interessato all'attaccante colombiano. La Roma, invece, dopo essere sfumata la trattativa con l'Atalanta punta fortemente su Azmoun.

Exclusive: #FulhamFC are interested in Duvan Zapata. One of several striker targets before deadline. A proposed switch to #Roma collapsed overnight. #FFC considering an approach. More on @SkySportsNews and here: https://t.co/px6jj17qO5 pic.twitter.com/U5Saa60PyT

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) August 24, 2023