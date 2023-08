Calciomercato Roma: blitz per Azmoun, è lui l'attaccante a sorpresa

Colpo a sorpresa per la Roma. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, con un blitz i giallorossi sarebbero piombati sull'attaccante iraniano Sardar Azmoun, attaccante di proprietà del Bayer Leverkusen che lo ha comprato nel gennaio 2022 per 2,5 milioni. Al momento Azmoun è out per infortunio e ha già saltato le prime due gare di Bundesliga di questa stagione: l'infortunio è datato 23 luglio. L'iraniano nel 2024 sarà anche impegnato in Coppa d'Asia.

La conferma arriva anche da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, secondo cui i giallorossi si sarebbero uniti alla corsa a Sardar Azmoun, nome gradito anche al Milan. Nelle prossime ore la decisione del giocatore.

EXCL: AS Roma join the race for Serdar Azmoun after AC Milan last week — as Bayer Leverkusen sources confirm bid on the table also from Roma ????

Player expected to decide in the next hours, imminent — AS Roma are in and Azmoun will decide soon. pic.twitter.com/9MRg37lJ2i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023