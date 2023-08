Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Gnonto vuole la cessione, presentata al Leeds una richiesta scritta. Everton in pressing

Wilfried Gnonto, seguito anche dalla Roma come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, vuole cambiare aria. Secondo quanto rivelato dal sito britannico, l'attaccante italiano sta spingendo per la cessione e ha presentato al Leeds una richiesta scritta per confermare la sua volontà. Il club inglese è intenzionato a trattenere il calciatore, tanto da aver rifiutato un'offerta presentata dall'Everton da 25 milioni di sterline (bonus compresi) più una percentuale sulla rivendita. Nei giorni scorsi Gnonto non è partito per la trasferta di Birmingham e non prenderà parte neanche alla sfida contro il WBA. L'Everton sembra non voler mollare la presa ed è disposto a presentare un'offerta ancora più elevata per assicurarsi il giovane attaccante.

(theathletic.com)

