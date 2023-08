Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Mourinho interessato a Greenwood

La notizia arriva dall'Inghilterra e vuole la Roma di Mourinho come una delle squadre che si sono interessate a Greenwood, scaricato oggi definitivamente dal Manchester United, club nel quale è stato allenato anche dal portoghese. E come scrive il giornalista Bailey, sono diversi i club ad aver mostrato interesse per l'attaccante classe 2001 ora svincolato. Tra questi, anche Mourinho e la Roma.

Una notizia simile era già circolata ad inizio estate e in quel caso non tardò ad arrivare la smentita da Trigoria.

Jose Mourinho's Roma are one of a number of clubs to have contacted Manchester United to register their interest in signing England international Mason Greenwood.@90min_Football

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 21, 2023